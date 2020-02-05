Эпидемия коронавируса: Зеленский направил письмо главе Китая

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса и пообещал поддержку Украины, сообщает пресс-служба Офиса главы государства..

«В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни», – говорится в письме Зеленского.

Также он пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР вскоре преодолеет опасную болезнь.

«В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины», – заверил президент.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины не подтвердило случаи заражения смертельным коронавирусом на территории Украины. Также в ВОЗ считают, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии.