Этерингтон ознакомился с особенностями функционирования КПВВ «Станица Луганская»

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон посетил контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В рамках рабочего визита Этерингтон на КПВВ «Станица Луганская» ознакомился с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения, и пообщался с гражданами.

«В КПВВ пограничники проинформировали членов делегации об особенностях функционирования контрольного пункта. Также представителей ОБСЕ проинформировали, что подразделения Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами из состава Объединенных сил обеспечивают ритмичность работы КПВВ, комфортное, быстрое и безопасное пересечение гражданами линии разграничения», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня Марк Этерингтон находится с рабочей поездкой на Донбассе. При этом интернет-ресурсы «ДНР» со ссылкой на «управление народной милиции ДНР» сообщили, что замглавы миссии находится в Донецке. Цель визита не уточняется.

Напомним, сегодня КПВВ «Станица Луганская» посетила Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза.