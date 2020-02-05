Сегодня, 5 февраля, Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации ведомства, реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения указанного вида коронавируса.

В дальнейшем планируется поступление дополнительных реагентов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и закупка за средства государственного бюджета. «Диагностика будет осуществляться исключительно в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни, что указано в рекомендациях ВОЗ», – говорится в сообщении.

Также в Минздраве Украины сегодня состоялось селекторное совещание с руководителями областных департаментов здравоохранения и встреча с производителями хирургических масок и их поставщиками. «Было акцентировано на проблеме дефицита масок в аптечных сетях в условиях их наличия на складах поставщиков», – уточняется в сообщении.

Участники селекторного совещания обсудили вопросы состояния готовности системы здравоохранения к реагированию на ситуацию с распространением в мире острой респираторной болезни, вызванной новым коронавирусом.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины не подтвердило случаи заражения смертельным коронавирусом на территории Украины. Также в ВОЗ считают, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 февраля, ВОЗ зафиксировала 151 подтвержденный случай заражения и одну смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира, помимо Китая.