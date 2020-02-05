На Донетчине гвардейцы достали из кюветов более десятка грузовиков и микроавтобусов (Фото)

Сегодня, 5 февраля, в Донецкой области водителей от последствий непогоды спасают военнослужащие Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Так, из-за снежной метели с сильным дождем дороги Донецкой области покрылись слякотью и гололедом. Из-за резкого изменения погоды большое количество автотранспорта попало в беду – просто слетая со скользкой дороги на обочину или в кювет.

Военные части Национальной гвардии, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, имеют необходимое дорожно-спасательное снаряжение – тросы, различные зацепки и мощную технику – крепкие военные «КрАЗы».

Гвардейцы уже достали из кюветов более десятка крупногабаритных грузовиков и микроавтобусов и продолжают делать это прямо сейчас.

Фото: пресс-служба НГУ

«Бойцы Нацгвардии говорят, что оборона, защита и помощь гражданам в районе проведения ООС – их главные задачи и готовы быстро реагировать на любые угрозы», – отмечается в сообщении.

Напомним, в Донецкой области спасатели перешли на усиленный режим службы в связи с ухудшением погодных условий.