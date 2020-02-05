Укрзализныця и немецкая железная дорога подписали Меморандум о сотрудничестве

АО «Укрзализныця» подписало с компаниями Deutsche Bahn AG и DB Engineering & Consulting GmbH* Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Партнерство с Deutsche Bahn является позитивным знаком для международных инвесторов и существенно улучшает инвестиционную привлекательность Украинской железной дороги для международного капитала и привлечения средств на обновление инфраструктуры и подвижного состава компании», – подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Цель сотрудничества – разработать концепцию для предоставления Укрзализныце необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.

Конкретные границы и дальнейшие условия будут согласованы сторонами в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве. Настоящее Соглашение будет определять план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и включать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления. «Для Украины важно повысить эффективность управления МПС и вывести ее на новый уровень по качеству услуг для пассажиров и клиентов, обеспечить переход к европейской модели рынка железнодорожных перевозок», – заявил член правления Укрзализныци Желько Марчек.

На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится не позднее чем до 31 декабря 2020 года. После этапа реализации, с 1 января 2021 года, следует управленческий этап, во время которого компания DB E & C предоставит Укрзализныце поддержку в сфере управления согласно ключевым показателям эффективности.

Напомним, что, как заявил Алексей Гончарук, речи о продаже или передаче Укрзализныци в концессию немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn не идет.

* – прим. – Компания DB E & C успешно проводила консультации относительно крупных проектов в железнодорожном секторе уже более 50 лет. DB-дочернее предприятие DB Engineering & Consulting, которое отвечает за значительную часть проектного бизнеса DB в Германии. Вторая сфера его деятельности, основанная в 1966 году, сосредоточена на внешнем международном бизнесе.