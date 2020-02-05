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Коронавирус: Из Уханя в Украину хотят эвакуировать 60 граждан

05.02.20 17:51

Из-за коронавируса в Китае из Уханя, который является эпицентром распространения инфекции, могут эвакуировать 60 украинцев. Об этом на брифинге заявил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает «РБК – Украина».

По его словам, дата эвакуации украинцев из Уханя пока неизвестна.

«В Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание по возврату около 60 украинцев из Уханя. Сейчас готовится и обсуждается план эвакуации и все логистические моменты. Дата пока неизвестна», – сообщил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса и пообещал поддержку Украины.

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