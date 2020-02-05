RU
Все новости

В Украине увеличили тарифы на воду

05.02.20 18:35
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине повышают тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующее постановление одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает пресс-служба комиссии.

В частности, в постановлении № 283 от 4 февраля говорится о ряде изменений в величине тарифа для 43 предприятий.

Среди них:

Коммунальное производственное предприятие «Краматорский водоканал»:

  • на централизованное водоснабжение – 14,97 грн за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованное водоотведение – 7,96 грн за 1 куб. м (без НДС);

Коммунальное предприятие Славянского городского совета «Славгорводоканал»:

  • на централизованное водоснабжение – 15,60 грн за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованное водоотведение –10,70 грн за 1 куб. м (без НДС)

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк