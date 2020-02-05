В Украине увеличили тарифы на воду

В Украине повышают тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Соответствующее постановление одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает пресс-служба комиссии.
В частности, в постановлении № 283 от 4 февраля говорится о ряде изменений в величине тарифа для 43 предприятий.
Среди них:
Коммунальное производственное предприятие «Краматорский водоканал»:
- на централизованное водоснабжение – 14,97 грн за 1 куб. м (без НДС);
- на централизованное водоотведение – 7,96 грн за 1 куб. м (без НДС);
Коммунальное предприятие Славянского городского совета «Славгорводоканал»:
- на централизованное водоснабжение – 15,60 грн за 1 куб. м (без НДС);
- на централизованное водоотведение –10,70 грн за 1 куб. м (без НДС)