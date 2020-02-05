ДТП и заторы: В полиции Волновахи рассказали о последствиях непогоды (Фото)

Сегодня, 5 февраля, в результате ухудшения погодных условий в Волновахе (Донецкая обл.) и районе утром в течение двух часов произошло 4 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Об этом сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Так, 3 ДТП произошли в Волновахе и еще одно в поселке Ольгинка. Из-за непогоды водители автомобилей не смогли справиться с управлением, в результате чего столкнулись с другими транспортными средствами.

Кроме этого, вблизи Новотроицкого карьера образовался затор. Грузовики не могли подняться из-за скользкой дороги.

Еще 2 ДТП произошли в Никольском районе.

А вблизи сел Новокрасновка и Македоновка транспортные средства вынесло на обочину дороги. На место происшествия выезжали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Никольского отделения полиции, ГСЧС и патрульная полиция Мариуполя.

Во все случаях обошлось без травмированных.

Правоохранители документируют факты ДТП и оказывают помощь участникам дорожного движения. Так, полицейские помогали выбраться из снежной ловушки владельцу авто, который застрял возле города.

Также сотрудники полиции, ГСЧС, работники автодора и неравнодушные граждане помогали вытянуть одно крупногабаритное транспортное средство, застрявшее вблизи села Новопавловка Волновахского района.

Как сообщалось ранее, военнослужащие Национальной гвардии Украины достали из кюветов более десятка крупногабаритных грузовиков и микроавтобусов и продолжают это делать.

Напомним, в Донецкой области спасатели перешли на усиленный режим службы в связи с ухудшением погодных условий.