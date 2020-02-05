В Украине расширили льготный список детей, которые могут отдыхать за счет государства

Правительство Украины расширило перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха. Такое решение было принято на очередном заседании Кабинета министров сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
По словам министра социальной политики Украины Юлии Соколовской, в перечень льготных категорий детей, требующих особого внимания и поддержки, для обеспечения их оздоровления и отдыха, включены:
- дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
- дети, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.
«Вопрос оздоровления детей льготных категорий находятся на особом контроле руководства Минсоцполитики. Мы стараемся делать все, чтобы как можно больше детей, которые действительно нуждаются в государственной поддержке, получили оздоровительные услуги и возможность отдохнуть за счет средств государственного бюджета в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия"», – отметила Соколовская.
Согласно данным Минсоцполитики, по состоянию на 31 декабря 2019 года, 49,6% от общего количества детей школьного возраста, отдохнули и оздоровились за средства госбюджета.