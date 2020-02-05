Выплату долгов по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса могут распределить на несколько лет, – нардеп

Министерство социальной политики Украины пересчитает необходимую сумму для выплаты пенсий жителям неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сегодня, 5 февраля, передает «РБК – Украина».

«Я думаю, что эта цифра завышена вдвое. Я сегодня общалась с министром социальной политики. Она проверит все эти расчеты. Согласно подсчетам ООН и общественных организаций, занимающихся защитой прав человека, эта сумма составляет 64 миллиарда. Но хочу сказать, что методология расчетов этих величин является виртуальной. Мы точно не знаем количество людей, которые будут обращаться за такими пенсиями», – заявила она.

Также Третьякова подчеркнула, что задолженность по пенсиям может быть реструктуризирована на несколько лет. «Мы не знаем и то, как во времени будет распорошена эта сумма. Есть выплаты этих денег, которые расслаиваются по месяцам, по годам. Поэтому нам нужно обеспечивать не годовой доход, чтобы они там лежали, а нужен график выплаты. У финансистов это называется ликвидность. Это график, в зависимости от того, как будут обращаться люди. Нужен механизм выплаты денег. Я думаю, вы знаете, что, если вы не получили заработную плату вовремя – получили ее задепонированную, то механизм получения задепонированных денег отличается», – объяснила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Как сообщалось ранее, Третьякова сообщила, что выплата пенсий жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса через посредника станет возможной благодаря новому закону, который разрешает посреднику получать выплаты при наличии документа, заверенного нотариусом.

Напомним, 26 ноября 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте. Галина Третьякова заявляла, что законопроект № 2083-д не решает технических вопросов доставки пенсий гражданам на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.