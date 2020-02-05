В Украине от осложений гриппа подтверждено 15 летальных случаев

С начала эпидсезона зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных летальных случаев от осложнений гриппа. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

В течение 5-й недели ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 68% – дети. С начала эпидсезона госпитализированы 84 846 человек, из них 77,6% – дети.

С 1 октября от гриппа вакцинировались 235 404 человек, в то время как за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались 161,5 тыс. человек.

Также уточняется, что в прошлом эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболели 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случаях вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.

«Помните, что грипп – это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может только за 4-5 дней привести к летальному исходу. Сердечная недостаточность также нередко развивается в результате осложнений гриппа. При первых признаках заболевания (внезапное начало болезни, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 ° С и более, кашель, в отдельных случаях – рвота и диарея) обязательно обращайтесь к семейному врача. Самолечение может быть опасным для здоровья», – говорится в сообщении.