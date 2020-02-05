Получили 245 тыс. грн: На Донетчине за взяточничество будут судить двух пограничников

На Донетчине двух военнослужащих Донецкого погранотряда будут судить за взятки, полученные за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

«При процессуальном руководстве военной прокуратуры Объединенных сил, территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, закончено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих отдела пограничной службы Донецкого пограничного отряда по ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч. 2 ст. 368 (Получение взятки), ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребеление влиянием), ч. 1 ст. 369 (Дача взятки) УК Украины», – говорится в сообщении.

По версии следствия, двое пограничников в течение 2017-2019 годов систематически вымогали и получали взятки за содействие в беспрепятственном пересечении линии разграничения при выезде из временно неподконтрольной украинским властям районов Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе, общая сумма взяток составила 245 тыс. грн.

Согласно санкциям инкриминируемых статей, максимальное наказание, которое может грозить правонарушителям, от 5 до 10 лет лишения свободы.