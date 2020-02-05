На горячую линию «Донбасс SOS» чаще всего обращаются жители неподконтрольного Донбасса

В январе этого года 30% всех звонков на «горячую линию» общественной организации «Донбасс SOS» поступили от жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщается на сайте организации.
Так, на «горячую линию» в январе обратились 1 983 человека, количество вопросов составило 2 541.
По данным организации, больше всего звонков поступило:
- из неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей – 30%;
- из Донецкой области (без учета НКТ) и Киевской – по 17%;
- с территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины, Харьковской и Днепропетровской областей – по 7% от всех звонков.
Отмечается, что чаще всего граждане интересовались:
- порядком оформления документов в госучреждениях – 29,5% звонков от всех обратившихся;
- вопросами получения пенсионных выплат – 19,9%;
- вопросами процедуры пересечения линии разграничения – 16,9%.
Кроме того, 64% среди обратившихся составляют женщины.
Следует напомнить, что по телефону «горячей линии» общественной организации «Донбасс SOS» жители Донбасса и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить консультации по различным интересующим их вопросам.
Обращения принимаются по номеру 0 800 309 110. Звонки с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины бесплатные.