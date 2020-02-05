Зеленский сдал паспорт и получил ID-карту, на чип которой внес электронную подпись

Президент Владимир Зеленский воспользовался бесплатной услугой по внесению квалифицированной электронной подписи (КЭП) на чип ID-карты гражданина Украины. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Глава государства посетил районный отдел Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области, где руководство МВД и ГМС предоставило президенту возможности по оформлению и использованию ID-карты с квалифицированной электронной подписью.

Глава ГМС Максим Соколюк рассказал, что в целом государство уже выдало 4,4 млн ID-карт. С сегодняшнего дня их владельцы могут бесплатно получить услугу по внесению КЭП на чип ID-карты. «Вы можете, не выходя из дома или офиса, использовать электронные сервисы. Среди прочего – открывать бизнес», – отметил Максим Соколюк.

В Оболонском отделе миграционной службы Владимир Зеленский прошел процедуру получения паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и сдал паспорт-книжечку.

Также работники миграционной службы внесли в документ квалифицированную электронную подпись. «Очень круто. Очень быстро. В целом вся процедура длилась три минуты. Некоторое время потратили на введение личных данных. Есть электронная подпись», – заявил президент после оформления ID-карты с КЭП.

Глава государства уточнил, что и услуга по внесению электронной подписи в паспорт гражданина Украины, и запуск приложения «Дія», презентация которого предварительно запланирована на 6 февраля, являются примерами реализации стратегии действующей власти «Государство в смартфоне».

Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с преимуществами использования биометрического документа с помощью специального ридера (портативного компьютера), чтобы удаленно получить доступ к Электронному кабинету водителя.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 5 февраля, Министерство внутренних дел (МВД) и Государственная миграционная служба (ГМС) презентовали новую опцию – квалифицированную электронную подпись на чипе ID-карты (КЭП). Новая услуга абсолютно бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе, как государственных органов, так и бизнеса.