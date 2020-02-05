Непогода на Донетчине: На дороге застрял рейсовый автобус (Фото)

Сегодня, 5 февраля, в Марьинском районе (Донецкая обл.) на автодороге «Курахово – Новоселидовка» вблизи Курахово в талом снегу на обочине застрял рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

Так, водитель транспортного средства обратился к спасателям за помощью в 17:20 – на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение.

На место происшествия выехали специалисты 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Они с помощью буксировочного троса отбуксировали автобус из талого снега на проезжую часть. Далее автобус продолжил движение своим ходом.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

От Главного управления привлекалось 4 человек личного состава и 1 единица техники.

Напомним, в Донецкой области спасатели перешли на усиленный режим службы в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщалось ранее, сегодня военнослужащие Национальной гвардии Украины достали из кюветов более десятка крупногабаритных грузовиков и микроавтобусов и продолжают это делать. А также, что в результате ухудшения погодных условий в Волновахе (Донецкая обл.) и районе утром в течение двух часов произошло 4 ДТП.