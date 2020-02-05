В постоянном напряжении: История выживания жительницы прифронтового Новотроицкого (Видео)

Жительница прифронтового Новотроицкого (Волновахский р-н, Донецкая обл.) Валентина Депутат потеряла наибольшую поддержку – мужа. И теперь самостоятельно заботится о больном сыне. Женщина выживает в постоянном напряжении. Она и сама из-за боевых действий потеряла здоровье и держится ради родного человека.

Фотографию мужа Валентина Николаевна спрятала подальше. «Чтобы каждый раз ее не видеть, потому что очень тяжело», – делится она.

Уже пять лет у женщины на сердце тоска, смириться с которой не в состоянии. «Это ж уже война шла. У него сердце не выдержало, он умер, мы его похоронили. Нам без него очень тяжело, тогда поддержка была, понимание, а сейчас все оборвалось», – добавляет Валентина.

Ее сын Владимир имеет психические расстройства. Еще в молодости мужчина попал в автомобильную аварию, которая перечеркнула всю его жизнь. «Если, допустим, он останется один, а меня не будет, он не сможет жить. Потому что надо получить пенсию, все распределить, купить. Этим всем я занимаюсь. Одеться еще как-то может, но я помогу еще ему одеться», – говорит Валентина.

Сейчас нормальное самочувствие мужчины зависит от регулярного лечения. Все сбережения мать тратит на сына, заботится о нем.

Но и без поддержки неравнодушных мать с сыном не остаются. Продуктовые наборы Валентина Николаевна получает в пункте выдачи гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова.

Несмотря на трудности, Валентина Николаевна и ее сын не падают духом. «Будет, я думаю, что будет лучше, будет хорошо. Такой надеждой мы живем», – поделилась Валентина Депутат.

Помощь от Фонда Рината Ахметова получают пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, дети. За время боевых действий на Донбассе выдано более 12 млн наборов выживания.

Источник: ТК «Донбасс»