В Северодонецке сформируют фонд жилья для временного проживания переселенцев

В Северодонецке сформируют фонд жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые не имеют или потеряли жилье. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, 3 февраля состоялась рабочая встреча представителей департамента экономического развития и отдела учета и распределения жилья с консультантом проекта Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI», которым предусмотрено реализовать субпроект «Создание жилищных условий для ВПЛ в г. Северодонецк по адресу пр. Космонавтов, 18 а (социальное жилье – квартиры)/KfW».

Целью встречи было обсуждение порядка формирования фонда жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц (далее – фонд), которые не имеют или потеряли жилье (возможность пользования жильем).

26 июня 2019 года постановлением Кабинета министров Украины № 582 был утвержден «Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц», который определяет механизм предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов.

Согласно условиям данного Порядка жилые помещения из фондов должны соответствовать санитарным и техническим требованиям и находиться в пределах одной административно-территориальной единицы (района, города, района в городе, поселка, села) по месту фактического проживания/пребывания ВПЛ.

Потребность в жилых помещениях из фондов определяется в размере не менее 6 кв. м на одного человека. Жилые помещения из фонда предоставляются с учетом потребностей различных социальных групп с целью обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Фонды формируются органами местного самоуправления, поэтому сейчас целью городского совета является принять решение «О предоставлении социального жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц».

Как уточняется, 29 декабря 2019 года получен экспертный отчет о рассмотрении сметной части проектной документации по рабочему проекту «Реконструкция жилых помещений под создание социального жилья по адресу: г. Северодонецк, пр. Космонавтов, 18-а». Сметная стоимость проекта 14 653,310 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, в Северодонецке 43% жителей – переселенцы. Основной проблемой остается обеспечение ВПЛ жильем. Также сообщалось, что Северодонецк является единственным городом Луганской области, в котором принята городская программа социальной адаптации, интеграции и защиты ВПЛ.

Напомним, в Украине для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, например, потеряли дом на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, социальное жилье должно быть предоставлено бесплатно.