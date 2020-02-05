На Луганщине двое военных ВСУ предстанут перед судом за торговлю оружием

В Луганской области правоохранители пресекли незаконную торговлю оружием и боеприпасами в зоне операции Объединенных сил (ООС). Перед судом предстанут двое военнослужащих Вооруженных сил Украины и житель области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Как уточняется, закончено досудебное расследование в уголовном деле в отношении организованной группы, которая занималась незаконной торговлей оружием и боеприпасами на территории проведения операции Объединенных сил.

«Обвинительный акт в отношении двух военнослужащих Вооруженных сил Украины и одного гражданского лица по ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины направлено в суд», – говорится в сообщении.

По версии следствия, военнослужащие и гражданское лицо, обвиняются в том, что они в июне – августе 2019 года организовали незаконную торговлю оружием и боеприпасами на территории проведения ООС.

В частности, злоумышленники продали 21 реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 38 корпусов ручных гранат РГД-5, 44 взрывателей к ручным гранатам, 3 тыс. 854 патронов калибра 7,62 мм, 2 корпуса ручной гранаты Ф-1, 1 реактивную противотанковую гранату РПГ -26, 3 тротиловые шашки, получив за это значительную сумму денег. Как уточняется, оружие и боеприпасы были изъяты в полном объеме.

Суд избрал правонарушителям меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.