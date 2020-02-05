На КПВВ «Новотроицкое» мужчина хотел подкупить пограничников

В Донецкой области вчера, 4 февраля, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» мужчина пытался подкупить пограничников за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера на КПВВ "Новотроицкое" гражданин Украины предложил пограничному наряду неправомерную выгоду за ускоренное оформление и беспрепятственный пропуск через линию разграничения. От такого предложения пограничники отказались и о данном факте сообщили сотрудникам Нацполиции», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что на Донетчине двух пограничников будут судить за систематическое вымогательство и получение взяток. В общей сложности правонарушители получили 245 тыс. грн в течение 2017-2019 годов.