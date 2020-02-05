Меморандум между Укрзализныцей и Deutsche Bahn: Гончарук дал пояснения

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, как будет происходить сотрудничество между Укрзализныцей и немецкой железной дорогой Deutsche Bahn. Об этом сегодня, 5 февраля, он сообщил в Теlegram-канале.

По его словам, первоочередной задачей будет изучение состояния Укрзализныци и создание Дорожной карты изменений. «Следующий шаг – с 1 января 2021 года Deutsche Bahn будет оказывать поддержку в управлении УЗ в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания», – подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также партнерство стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем.

«В приоритете нашего правительства – повышение эффективности управления МПС и обеспечения перехода к европейской модели рынка железнодорожных перевозок. Украинцы должны получать качественный сервис и пользоваться модернизированной железнодорожной инфраструктурой», – уточнил премьер.

Он также напомнил, что сотрудничество не предполагает продажу или аренду такого стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця. «Украина оставляет за собой полный контроль над МПС», – пишет Гончарук.

Напомним, что АО «Укрзализныця» подписало с компаниями Deutsche Bahn AG и DB Engineering & Consulting GmbH* Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству.