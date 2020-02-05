«Шахтер» на сборах: Обзор матча с «Сеннерйюском» (Фото)

Во втором спарринге игрового дня «Шахтер» встретился с «Сеннерйюском». Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, утром 17 футболистов команды провели поединок с «Македонией ГП» и победили со счетом 2:0.

На вечерний матч с представителем чемпионата Дании Луиш Каштру выпустил основной состав.

Первый тайм проходил под проливным дождем. «Шахтеру» не удались стартовые полчаса. Потери приводили к контратакам датчан: Абсалонсен не попал в пустые ворота с шести метров, позже он выложил мяч на ногу Альбеку, но и тот простил «оранжево-черных», а еще в одном эпизоде Тайсон успел за Хассаном и спас ситуацию, уже когда визави замахивался для завершающего удара. Наконец, на 28-й минуте «Сеннерйюск» повел в счете после подачи углового на ближнюю штангу.

В самом дебюте второго тайма Марлос нашел на радиусе штрафной Тайсона, тот левой подработал и правой пробил – рядом со штангой. На 54-й минуте «оранжево-черные» забили после розыгрыша стандарта справа: Патрик покатил на линию штрафной, тот же Тайсоннабежал и в касание низом отправил мяч в сетку – 1:1. «Сеннерйюск» среагировал супермоментом имени Якобсена и Баха, однако выше всяких похвал сыграл Пятов, совершивший двойной сейв. Затем Тайсон сделал своего рода предассист: отдал в штрафную на Мораеса, форварда сбил Милитц, а Коваленкохладнокровно реализовал пенальти – 2:1. Дальше «Шахтер» и вовсе закрыл соперника около его штрафной, несколько минут бесперебойно владея мячом на подступах, но датчане только того и ждали. Они огрызнулись молниеносной контратакой после первого же отбора мяча (Пятов взял удар Андерса Якобсена), а в конце сравняли счет (Кристиансен пробил из-под защитника при худшем для Андрея обзоре).

Ничья 2:2. «Шахтер» вошел в фазу подготовки, когда большинство футболистов готовы проводить матчи целиком, и продолжает работу на сборе в Белеке. Через три дня, 8 февраля, подопечные Луиша Каштру сыграют со словенской «Олимпией».

«Шахтер» (Донецк) – «Сеннерйюск» (Хадерслев) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 Кривцов (28, а/г), 1:1 Тайсон (54), 2:1 Коваленко (61, пен.), 2:2 Кристиансен (88)

«Шахтер»: Пятов (к), Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Коноплянка, 70), Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес.