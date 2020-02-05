Необычные картины: Художница из Мариуполя победила на международном конкурсе (Видео)

Художница из Мариуполя София Есакова победила на международном конкурсе, который проходил в Киеве. Работы старшеклассницы можно было увидеть в Киево-Печерской лавре. Маму девушки ее картины пугают, а международные эксперты признают их лучшими.

Так, София рисует только два года, но уже имеет десятки гран-при и наград. С самого утра девушка в творческой мастерской. Сначала она создает рисунок, а затем следует кропотливая работа над картиной. По словам Софии, лучшие произведения рождаются именно здесь.

«Могу поздно ночью прийти рисовать. Все выходные, каникулы стараюсь рисовать. Могу за 3 дня нарисовать, могу несколько месяцев – оставлять работу, потом продолжать, и снова оставлять, продолжать», – делится художница.

Свою первую картину София написала 2 года назад. Смотрела мастер-класс в интернете. Как вспоминает мама старшеклассницы Ирина Синица, первой картиной было изображение льва и вся семья смеялась тогда. Но позже – все были в восторге.

После этого София поступила в школу искусств. Теперь ее работы впечатляют и педагогов, и жюри конкурсов. Однако ее маму – иногда пугают. «И пугают, и вдохновляют, мне очень тяжело поначалу бывает даже привыкнуть. Я долго на них смотрю», – признается Ирина.

Как говорят в семье девушки, ее картины нравятся сверстникам. Потому что в работах есть темы познания себя. «У каждого свое видение. Я вижу все по-своему, она – по-другому», – говорит София.

Фото: ТК ТК «Сигма»

Три раза в неделю девушка занимается в школе искусств. Преподаватель школы Любовь Макаренко воспитала десятки талантливых художников. Среди них и София.

«Выпускники приезжают, проводят мастер-классы. Встречаются, общаются. У нас нет такого – младший класс, старший класс – у нас единая семья», – рассказывает преподаватель школы искусств Любовь Макаренко.

Недавно девушка победила на международном конкурсе в Киеве.

Источник: ТК «Сигма»