Непогода на Донбассе: Как не травмироваться во время гололеда

На Донбассе, согласно прогнозу синоптиков, с 5 по 7 февраля ухудшатся погодные условия. О том, как не травмироваться во время гололеда, рассказал заведующий консультативно-информационного отдела «1583» Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Александр Комашко, передает «УНН».

«По возможности, нужно уменьшить количество выходов на улицу. Если есть возможность отменить встречу, либо не пойти – то лучше этим воспользоваться. Если такой возможности нет, – то надо подготовиться: обуть правильную обувь – с подошвой, которая хорошо сцепляется с поверхностью», – отметил Комашко.

По его словам, нужно продумать свой маршрут. Особенно это касается мест, где есть ступеньки или другие скользкие поверхности. Таких мест нужно избегать, или держаться за поручни при спуске. «Если вы идете не одни – нужно помогать друг-другу при переходе скользких улиц. И обязательно не спешите, потому что люди, как правило, травмируются и падают, когда они куда-то очень спешат, не учитывая, что они потеряют еще больше времени на лечение после падения», – сказал специалист.

Как посоветовал медик, в вечернее время надо ходить по освещенным участкам дороги, поскольку после гололеда может идти снег, что затруднит видимость скользких участков.

«Люди просто не замечают, что под снегом скользко. Если случилось, что вы подскользнулись и падаете – нужно уметь правильно падать. Желательно, если есть возможность, сразу присесть. Если вы чувствуете, что подскользнулись и не удерживаетесь на ногах – то нужно присесть и согнуть ноги в коленях. Тогда вы максимум упадете не с высоты своего роста, а с меньшей в два раза высоты, что уменьшит риск перелома или сильного травмирования. Если подскользнулись, желательно не выставлять руки в сторону, не пытаться упасть на руку, потому что после этого и получают люди типичные переломы: руки ломаются, или ноги, если неправильно падать», – рекомендует Комашко.

Если падение все же произошло, и избежать травм не удалось, медик советует осмотреть себя, пошевелить конечностями – есть ли болевой синдром, а также обратиться в травмпункт. Для того, чтобы убедиться, что нет осложнений, нужно сделать рентгеновский снимок. Не помешает также и консультация травматолога.

«Первая помощь при травмировании – это в первую очередь прикладывание холода к месту травмы. Желательно в первый же час, а не через некоторое время, чтобы уменьшить отек и болезненные ощущения. Если это ссадина или царапина, то есть, повреждения кожи и кровотечение – нужно обработать рану стерильной салфеткой, если есть. Нужно либо вернуться домой и обработать, или обратиться в ближайший медпункт или травмпункт. Если при падении ударились головой или потеряли сознание – обязательно нужно обращаться за помощью в больницу, так как могут быть отсроченные симптомы. То же сотрясение головного мозга или гематомы – могут проявляться не сразу», – подчеркнул медик.

Он добавил, что если во время травмы возле пострадавшего есть еще кто-то, то прохожие могут помочь ему, и отвести в травмпункт или вызвать скорую помощь. При ударе головой нужна консультация травматолога или нейрохирурга. Если же была повреждена конечность – накладывают гипсовую повязку и назначают соответствующее лечение, а если есть какие-то осложнения, то нужно стационарное лечение. Но это должен решать специалист.

Кроме того, Комашко рассказал, что нужно предпринять, если вы видите, как во время гололеда травмировался прохожий.

«Если травма верхней конечности, то нужно сделать повязку через шею. То есть, привести руку в положение, когда она меньше всего двигается, в состояние покоя. И, соответственно, обратиться в травмпункт. Если это рассечение или кровотечение внешнее – это наложение повязки и обработка раны. Если сильное кровотечение, то давящую повязку наложить. Если человек ударился головой и потерял сознание, то обязательно нужно обратиться в больницу, провести обследование, сделать рентген, чтобы исключить сотрясение головного мозга. Это делается через скорую помощь, не обязательно через больницу. Если травмирование ноги, то смотря насколько оно выражено. Если человек самостоятельно может дойти до травмпункта, то обращение в травмпункт, а если нет, то вызов скорой, или же окружающие подручным транспортом могут довезти человека в травмпункт. И там после обследования назначается лечение», – пояснил Александр Комашко.