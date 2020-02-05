Коронавирус: 25 украинцев остались в карантине на круизном лайнере в Японии

Национальный координатор по международным медико-санитарным правилам в Японии сообщил Центру общественного здоровья (ЦОЗ) Украины о том, что Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) на круизном лайнере, который осуществляет рейс без захода в порты Украины, но на котором при этом есть ее граждане. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает ЦОЗ.

Уточняется, что власти Гонконга сообщили о случае заболевания 2 февраля, вызванным вирусом 2019-nCoV, у пассажира, находившегося на борту лайнера в период с 20-го января 2020 года. Пассажиру 25 января был диагностирован nCoV после высадки в Гонконге.

На основе этой информации, с 4-го февраля Министерство поставило судно на карантин и проводит ПЦР-исследования для пассажиров и экипажа, которые контактировали с подтвержденным случаем и имеют лихорадку или респираторные симптомы.

Национальный координатор по ММСП Японии сообщил 5-го февраля о 25 гражданах Украины, находящихся на борту указанного круизного лайнера.

Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, последовательно проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV.

Сейчас Центр общественного здоровья выясняет информацию о наличии граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев.

«Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней», – говорится в сообщении.

Сегодня Центр общественного здоровья Украины направил информационное письмо на Пограничную службу Украины с информированием об этой ситуации для координации и слаженности действий с целью проведения соответствующих мер реагирования.

Как сообщалось, из-за коронавируса в Китае из Уханя, который является эпицентром распространения инфекции, могут эвакуировать 60 украинцев.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 февраля, ВОЗ зафиксировала 151 подтвержденный случай заражения и одну смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира, помимо Китая. Напомним, что Министерство здравоохранения Украины не подтвердило случаи заражения смертельным коронавирусом на территории Украины. Также в ВОЗ считают, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Сегодня, 5 февраля, Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса.