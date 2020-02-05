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Депутаты отменили закон о строевом уставе ВСУ

05.02.20 22:32
/ Фото: golos.com.ua

Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект № 2466 «О признании таким, что утратил действие, закона Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины"», передает «РБК – Украина».

В частности, 300 нардепов поддержали его принятие за основу, после чего глава парламента Дмитрий Разумков предложил одобрить документ в целом. За принятие в целом проголосовали 278 нардепов. «Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора», – сказано в пояснительной записке.

Задачами данного законопроекта являются:

  • приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствии с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются строевым уставом ВСУ;
  • законодательное определение полномочий Министерства обороны определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
  • строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
  • порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра,
  • место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
  • обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

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