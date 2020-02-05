Депутаты отменили закон о строевом уставе ВСУ

Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект № 2466 «О признании таким, что утратил действие, закона Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины"», передает «РБК – Украина».

В частности, 300 нардепов поддержали его принятие за основу, после чего глава парламента Дмитрий Разумков предложил одобрить документ в целом. За принятие в целом проголосовали 278 нардепов. «Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора», – сказано в пояснительной записке.

Задачами данного законопроекта являются: