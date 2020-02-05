Мобильный администратор: В Мариуполе специалиста ЦПАУ можно пригласить на дом (Видео)

В Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) Мариуполя действует сервис вызова специалиста на дом. Программа распространяется на людей, которые не могут самостоятельно добраться до центра.

Так, пенсионерка Тамара Чабанова 6 лет назад, из-за болезни внука, вместе с семьей переехала в Широкино. Однако, через год началась война, поэтому пришлось вернуться в Мариуполь.

«Трудно. Дом наш разбили совсем. Я инвалид, зять тоже инвалид, дочь пенсионерка. Скитаемся по квартирам и все», – делится пенсионерка.

В конце января администратор ЦНАП получила от женщины заявление о регистрации права собственности на земельный участок. «Сегодня уже в ЦПАУ пришел ответ, есть выписка о государственной регистрации права собственности на земельный участок. И сегодня мы ее привезли, это выписка нашем субъекту обращения», – рассказала администратор ЦПАУ Ирина Борейша.

По словам дочери пенсионерки, Елены Черкес, ее мама уже 3 года, как не передвигается самостоятельно.

«Инвалид І группы, перелом шейки бедра. Почти не ходит, с моей помощью двигается и слава Богу. Я очень благодарна ЦПАУ, что они помогли мне оформить эти документы. Маму нужно было вести переоформлять, но она нетранспортабельная. Поэтому, я так благодарна девочкам, что они мне подсказали, что есть мобильный оператор», – рассказывает Елена.

Гражданам, которые не могут добраться до ЦПАУ, нужно, чтобы представитель обратился Центр с копией паспорта нетранспортабельного человека, медицинским подтверждением о невозможности прийти лично, письменным заявлением и документами для получения услуги.

Также, Ирина Борейша рассказала в каком случае можно обратиться за услугой мобильного администратора.

«Если уже исполнилось 85 лет, а также лицам с инвалидностью I-II группы, лицам, которые по состоянию здоровья и по медицинским показаниям не могут самостоятельно обратиться в центр», – пояснила администратор ЦПАУ.

За год такой услугой в Мариуполе воспользовались более 200 человек.

Источник: ТК «Сигма»