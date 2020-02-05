Электронные больничные: В Мариуполе рассказали в чем преимущества, и чем обеспокоены жители (Видео)

В Украине уже в апреле могут исчезнуть традиционные бумажные больничные листы. Вместо них будут открывать виртуальные. В Мариуполе медики рассказали для чего вводят такие новации и чем они упростят жизнь пациентам.

Так, мариупольчанка Алла Ливерко рассказала, что оформляла больничный впервые. По ее словам, потратила на это много времени. Пришлось стоять в очередях, ставить печати и исправлять ошибки. Новости об электронных больничных девушку обрадовала.

«Это очень классно и удобно. Потому что их нельзя будет подделать, нельзя будет перед отпуском сказать: "А можно мне быстренько оформить на недельку". То есть, все будет официально, через компьютер, с электронными подписями», – считает Алла.

В системе будут фиксироваться данные медработника, дата и время открытия листка нетрудоспособности. Поэтому получить документ задним числом больше не получится. Кроме того, это позволит сразу выявлять тех, кто массово выдает фиктивные больничные.

«Есть врачи, которые в сутки выписывают 100-200 или даже тысячу больничных листов. Эта информация, она сразу будет красным высвечиваться в реестре. Это означает, что надо там провести оперативно-розискную работу в отношении этого врача», – рассказывает председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Работникам, которые заболели, достаточно будет лишь раз посетить врача. Он вносит данные из своего заключения в электронный реестр, где и будет храниться вся информация. Больничный будет иметь фиксированный срок – то есть, его по умолчанию будут открывать на определенное количество дней, в зависимости от диагноза.

По словам пациентки Кристины, если такие изменения заработают, то количество ошибок в документе уменьшится. «Какая-то ошибка, либо почерк непонятный. Так это плюс – будет удобно. Потому что, можно будет все расшифровать, все будет четко и понятно», – уверена пациентка.

Именно это и подчеркивают медики. Программа не пропустит, если ваша фамилия или место работы написаны неверно.

«Если что-то мы не заполняем, какое-то обязательное поле, или заполняем его некорректно – программа нам на это указывает. Соответственно мы вносим определенные поправки. И таким образом ошибки, как таковые, будут исключены», – пояснила заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Галина Чепайкина.

Специалисты считают, что благодаря таким нововведениям будет сэкономлено время как врача, так и пациента. Работодатели также будут иметь к этой программе доступ. И сразу узнавать, о том, что их сотрудник заболел.

Однако, как отметила горожанка Светлана, она переживает, что коллеги смогут увидеть, чем человек болеет. «Не очень хочется объявлять о своих диагнозах, потому что есть такие диагнозы, которые разглашению не подлежат», – считает Светлана.

Но эксперты успокаивают, работодателю такая информация не будет доступна.

«Работодатель не будет видеть, никто не будет видеть диагноз человека. Это персональные данные, они закрыты. Они открыты только для медицинского работника. В настоящее время работодатель будет видеть только дату, когда открыт больничный. И по какую дату он у него действителен», – разъясняет эксперт по социальным вопросам Евгений Ковалев.

В Министерстве социальной политики посчитали, что введение электронных больничных позволит государству сэкономить от 1 до 5 млрд грн в год.

Источник: ТК «Сигма»