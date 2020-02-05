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Деревопад: В Донецке обледенелые ветки падают на дороги, машины и здания (Фото)

05.02.20 23:42

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщают в местных соцсетях.

«По Артема, между Мира и Титова провод висит посередине дороги», – пишут дончане.

«Возле ОЦКБ, по улице Рослого дерево упало на дорогу. Объехать можно только через тротуар», – также сообщают горожане.

При этом жители жалуются, что дороги от заносов не чистят. «Не чистят. Пару машин дорожников проехали по центральным улицам и все. Объездная, по 75 Шахтеру, вообще не чищена. Одна колея и та заносится сразу. Два, два месяца не было зимы, техники дорожной (по телевизору /газетам / интернету писали) с РФ нагнали, а х@ен почищено. Или им "Феникс" не рассылает СМС?», – жалуются жители.

Они также пишут, что в районе Текстильщика во дворы заехать невозможно, так как деревья просто лежат на крышах машин, припаркованных вдоль домов.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом.

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