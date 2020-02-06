Вопрос выборов на Донбассе: Эксперт рассказал, с чем пока не определились в Кремле

В Офисе президента Украины надеются, что на следующей встрече в Нормандском формате украинская сторона сможет договориться о проведении выборов на Донбассе вместе с местными, на всей территории Украины, включая ОРДЛО*. Политический аналитик Дмитрий Купыра скептически оценил такие планы, учитывая, что в ОПУ не обнародуют виденья того, как прийти к такой мирной ситуации, чтобы выборы стали возможными, передает «Слово і Діло».

Эксперт обратил внимание, что Россия не прекращает агрессию. Несмотря на разведение войск, незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают обстрелы, каждую неделю есть жертвы среди украинских военных.

«Очень сложно сказать, что сейчас для разрешения ситуации есть реальные перспективы. Если проводить выборы в таких условиях, общество их просто не примет. Да и ОПУ понимает, что такого быть не может, наверное», – считает Купыра.

Аналитик отметил, что даже если теоретически предположить, что на Донбассе смогли добиться реального прекращения огня, то этого недостаточно для того, чтобы провести выборы в ОРДЛО осенью.

«Украинские партии должны иметь право на агитацию, полиция должна контролировать территорию, нести ответственность за безопасность граждан, которые там находятся. То есть, уже вот-вот полиция должна была бы заходить на территорию. Однако, очевидно, что это сейчас даже представить сложно», – поделился мыслями эксперт.

Он убежден, что власть продолжает вести ту линию, которую ранее озвучила, но шансов, что будет именно так, становится меньше с каждым днем.

По словам эксперта, вопрос выборов на Донбассе будет заморожен до тех пор, пока Российская Федерация не придумает, как именно они будут развязывать проблему Донбасса. По сути, добавил Купыра, они так и не определились, как будут уходить из Донбасса.

«Есть еще вариант, что это будет не "путинская Россия", власть которой признает, что им на Донбассе делать нечего и нужно убрать войска и вооружение. Помимо регулярной армии РФ, некому оказывать военное сопротивление. Может, какие-то "горячие головы" и останутся, но они не сравнимы с регулярными войсками. Конечно, в таком случае Украина сможет в считанные дни восстановить контроль над границей, установить порядок», – выразил мнение Купыра.

Однако, продолжил он, если говорить реально, то основная проблема в том, что РФ сама не определилась, как видит завершение своей агрессии.

«История, которую навязывает РФ, о так называемом статусе для Донбасса, прописанном в Конституции Украины, и мантры Кремля о федерализации – не проходят. Нужно искать что-то новое. Следовательно, процесс застопорился. При этом, РФ пытается найти пути, чтобы выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя и ущербом для нас», – подытожил Дмитрий Купыра.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей