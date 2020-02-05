В «ДНР»: Под Харцызском случилось два ДТП на одном месте (Фото)

На трассе Н21, возле временно неподконтрольного украинской власти Харцызска (Донецкая обл.) сегодня, 5 февраля, случилось два ДТП в одном месте. Об этом сообщают в местных соцсетях.

В первой аварии водитель погиб не месте происшествия. «Вместе со снегом приходят ДТП. На трассе Н21 возле Харцызска из-за снега тачки отоварили друг друга. Одна из них врезалась в BMW и разворотила ту в сопли. Водитель Давыдович Игорь Тихонович, 1968 г.р. (погиб до приезда скорой) Макеевка, Горняцкий район, ул. Лебедева... Пострадавшая в ДТП Лукьяненко Елена Сергеевна, 1985 г. р., Макеевка, ул. Радионова госпитализирована, состояние не тяжелое», – говорится в сообщении.

К месту ДТП прибыла машина «полиции ДНР», и в нее врезался автобус с людьми, которые не пострадали. «На место ДТП по трассе Н21 возле Харцызска прикатили ребята из МВД ДНР и... в них врезались! В прибывшую полицию врезался перевозчик, никто не пострадал. Развоз людей осуществлен с помощью местного такси и дополнительно вызвали автобус. Подсыпку данного отрезка трассы сейчас осуществляем силами города. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим», – пишут пользователи.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, в Марьинском районе (Донецкая обл.) на автодороге «Курахово – Новоселидовка» вблизи Курахово в талом снегу на обочине застрял рейсовый автобус.