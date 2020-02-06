В Мариуполе на ремонт объектов образования выделили более 1 млрд грн

В 2020 году в Мариуполе продолжат ремонтировать школы, детские сады и обновлять спортплощадки. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что текущие и капитальные ремонты в школах и детских садах ведутся по четырем ключевым направлениям – гигиена, тепломодернизация, ремонт конструктивов и обустройство спортивных площадок.

По словам директора департамента образования Татьяны Братчиковой, в 2020 году на реализацию проектов в сфере образования предусмотрено более миллиарда гривен: 700 млн – городской бюджет, и более 500 млн – государственная субвенция, что составило 35% от всех расходов бюджета города в текущем году.

«Сейчас совместно с УКСом разрабатывается проектно-сметная документация по 11 учреждениям. Среди них морской, городской и технологический лицеи, гимназия №2, школы, детские сады и инклюзивно-ресурсный центр центрального района», – отметила Братчикова.

Чиновница уточнила, что в апреле текущего года на капитальную реконструкцию закроется школа №27 и детские сады №110 и 114. А в сентябре стартует ремонт в садах №106 и 32.

«Заменить и утеплить кровлю, провести замену инженерных сетей и утеплить фасад планируют в мариупольской школе №15. Также проведут энергоэффективную модернизацию школы №46 в поселке Старый Крым. Продолжается реконструкция школы №26 и садика №117», – добавила Братчикова.