В «ЛНР» в ДТП за год погибли 44 человека

В «ЛНР» за 12 месяцев 2019 года произошло 1 387 ДТП. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как сообщают в «республике», из 1 387 аварий – 497 с пострадавшими, в которых 44 человека погибли и 649 человек травмированы.

За январь 2020 года зафиксированы 109 ДТП, из них 37 ДТП с пострадавшими, в которых 4 человека погибли и 48 человек травмированы.

«Основными причинами совершения ДТП являются нарушение правил маневрирования, несоблюдение скоростного режима, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также немалая доля ДТП происходит в результате нарушения ПДД пешеходами. За 2019 год и январь 2020 года произошло 50 ДТП по вине пешеходов», – уверяют в «ЛНР».