В Донецке более половины городских автобусов выработали свой потенциал

В неподконтрольном украинским властям Донецке в 2019 году произошло 158 ДТП с участием перевозчиков.

Как сообщает пресс-служба городской «администрации», в этих ДТП 97 человек были травмированы и 10 человек погибли.

«На сегодняшний день наблюдается следующая ситуация: предприниматель заключает договор на предоставление услуг по перевозке пассажиров, получает лицензию на оказание данных услуг, но не имеет собственной материальной базы для надлежащего обслуживания подвижного состава и обеспечения безопасного дорожного движения», – сообщил «начальник отдела ГАИ» по обслуживанию территории г. Донецка Роман Емельянов.

«В 2019 году сотрудниками отдела ГАИ по обслуживанию территории г. Донецка было обследовано техническое состояние 750 единиц маршрутных автобусов, из них 487 единиц не соответствуют требованиям ПДД и на сегодняшний день уже выработали свой потенциал», – добавил он.

Как уверяют в пресс-службе, «Емельянов акцентировал внимание на том, что необходимо более тщательно подходить к вопросу выдачи лицензий на предоставление данных услуг и подбора квалифицированного водительского персонала, а также остро поставить вопрос ремонта и замены подвижного состава».

«Начальник отдела транспорта и связи управления экономики и промышленности администрации г. Донецка» Андрей Науменко сообщил, что из 109-ти маршрутов общего пользования города Донецка – 80 действующих. «По состоянию на 2019 год выполнение транспортных работ маршрутными такси составило 73%. Такой показатель обусловлен, в основном, износом подвижного состава», – уверяет Науменко.

Также сообщалось, что наблюдается острая необходимость замены и капитального ремонта подвижного состава, замены машин малой вместимости на среднюю.