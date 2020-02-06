Непогода: На Донетчине обесточены 34 населенных пункта

Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега в Донецкой области обесточены 34 населенных пункта. Всего же в 13 областях нашей страны без электричества остались 600 населенных пунктов. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская – 137, Днепропетровская – 120, Херсонская – 87, Николаевская – 59, Кировоградская – 57, Донецкая – 34, Полтавская – 27. Ивано-Франковская – 26, Запорожская – 19, Черновицкая – 19, Черкасская – 8, Винницкая -4 и Закарпатская – 3», – сказано в сообщении ГСЧС.

Также сообщается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.