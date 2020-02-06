Наблюдатели ОБСЕ нашли неразорвавшиеся боеприпасы вблизи дороги на неподконтрольном Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вновь зафиксировали противотанковые мины вблизи неподконтрольных украинскому правительству Верхнешироковского (до переименования – Октябрь) и Петровского (Донецкая обл.), а также неразорвавшиеся боеприпасы возле неподконтрольного правительству Лысого (Луганская обл.). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 5 февраля.

В частности, 3 февраля на расстоянии около 4 км к северу от Верхнешироковского (до переименования – Октябрь) БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал около 150 противотанковых мин, установленных с севера на юг в 2 и 3 ряда протяженностью приблизительно 200 м.

«По оценке, мины принадлежат вооруженным формированиям», – отмечается в отчете.

Кроме того, в поле в 2,5 км к западу от неподконтрольного населенного пункта Лысое члены патруля Миссии видели 2 неразорвавшихся боеприпаса, которые, по оценке, были ракетами от реактивной системы залпового огня (9П140 «Ураган», 220 мм). Боеприпасы находились приблизительно в 50 и 100 м к югу от дороги, без каких-либо ограждений или маркировки.

В неподконтрольном населенном пункте Крутая Гора команда СММ отметила, что ранее зафиксированный предупредительный знак о минной опасности были изъят, а на левом берегу реки Северский Донец 4 мирных жителя ловили рыбу.