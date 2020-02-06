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В центре Северодонецка надругались на государственным флагом (Фото)

06.02.20 09:38
Фото: Полиция Луганской области
Фото: Полиция Луганской области

В Северодонецке (Луганская обл.) мужчина разрушил конструкцию с изображением украинского флага. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Утверждается, что в вечернее время мужчина разрушил стеклянную стелу, установленную в 2019 году в честь 28 годовщины со Дня Государственного Флага Украины.

«Сотрудники полиции при поддержке работников Управления СБУ оперативно установили личность злоумышленника. Сейчас с ним работают следователи в рамках открытого уголовного производства», – говорится в сообщении.

Фото: Полиция Луганской области

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