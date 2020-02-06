Непогода на Донетчине: За сутки спасатели 14 раз выезжали на помощь водителям (Фото)

За минувшие сутки спасатели Донетчины оказали помощь водителям и пассажирам 45 транспортных средств. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что резкое ухудшение погодных условий на территории области привело к осложнению ситуации на дорогах региона. Из-за обильного снега и гололеда 68 человек оказались в заложниках непогоды.

«Спасатели Донетчины 14 раз привлекались для оказания помощи водителям, застрявшим на скользких дорогах. Всего бойцы ГСЧС отбуксировали 45 транспортных средств, в том числе 4 автобуса и 37 грузовых автомобилей. В автомобилях находилось 68 человек, из них 20 – пассажиры рейсового автобуса. Помощь оказывалась в городах Мариуполь, Селидово, Торецк, Славянск, Доброполье, а также в Ясиноватском, Марьинском, Никольском, Бахмутском и Александровском районах», – рассказали в ГСЧС.

Всего от Главного управления привлекались 62 человека личного состава и 14 единиц техники.