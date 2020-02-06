«Еленовка. Машин много уже»: Ситуация в пунктах пропуска утром 6 февраля

Сегодня утром, 6 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,2 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6860 человек и 1175 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8120 человек и 954 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6620 человек и 1260 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2760 человек и 590 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9885 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 140 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «5:24. В Еленовке около 40 машин основной и 6 льготы»;

Александр К. «7:16. Что в Еленовке в сторону Украины, ходит транспорт?»;

Александр: «7:20. Да, автобусов очень много»;

Александр К. «7:21. Спасибо. Машин много?»;

Александр: «7:21. Основной около 60. Уже была первая большая протяжка»;

Оленька: «7:55. А пеших много?»;

Александр: «7:58. Пеших мало»;

Denis: «8:35. Еленовка. Машин много уже».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.