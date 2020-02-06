В Донецке с крыши дома упала плита, повреждены 4 автомобиля

В неподконтрольном украинским властям Донецке с кровли дома упал фрагмент железобетонной плиты – повреждены 4 автомобиля.

Как сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», 5 февраля инцидент произошел по ул. Ивана Ткаченко в Ленинском районе Донецка. С кровли 10-этажного жилого дома упал фрагмент железобетонной плиты общей площадью 1 кв. м, вследствие чего повреждены 4 легковых автомобиля, стоявшие возле дома: Opel Astra, Hyundai Х35, Nissan Note, Renault Laguna.

Сотрудники «МЧС» убрали с края кровли фрагмент железобетонной конструкции площадью 1 кв. м, передвинули его на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.