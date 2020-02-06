Жители Донецка в соцсетях показали последствия «деревопада» (Фото)

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке вследствие непогоды ветви деревьев повредили несколько авто. Жители города продолжают публиковать фото последствий непогоды в соцсетях.

В частности, под тяжестью снега падают ветви и целые деревья, из-за чего рвутся провода. Также деревья падают на машины, повреждают дорожные знаки и перекрывают дороги.

Так, 5 февраля вечером дончане публиковали фото упавших ветвей:

Сегодня, 6 февраля, местные жители в соцсетях продолжают делиться фотографиями последствий непогоды:

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.