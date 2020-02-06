В «ДНР» из-за непогоды не работают свыше 50 котельных, перебои со связью и доступом в интернет

В «ДНР» из-за непогоды наблюдаются перебои с мобильной связью «республиканского» оператора «Феникс», также есть проблемы с доступом в интернет. Кроме того, остановлены свыше 50 котельных. В Донецке нарушена работа электротранспорта. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

Сообщается о перебоях с мобильной связью у абонентов «республиканского» оператора «Феникс». «Из-за сложных погодных условий и аварий на линиях электроснабжения фиксируется большое количество аварийных отключений базовых станций «Феникс», в связи с чем у абонентов по всей республике возможна деградация услуг мобильной связи», – утверждают в «ДНР».

Кроме того, есть сложности с доступом в интернет. «Сложные погодные условия привели к аварийной остановке нескольких каналов связи на территории Российской Федерации, вследствие чего возможны затруднения с доступом к ресурсам сети интернет», – уверяют в «республике».

Помимо этого, остановлены свыше 50 котельных. «Вследствие неблагоприятных погодных условий и аварийного отключения электроэнергии в городах и районах республики на 8:00 остановлены 54 котельные. Самое большое количество отключений в Макеевке и Донецке», – сообщают в «ДНР».

Нарушена и работа электротранспорта в Донецке. «Основной проблемой является падение деревьев под тяжестью снега на проезжую часть, также обрывы контактных проводов и троллеев. В связи с этим на данный момент трамваи не вышли на маршруты, всего их должно было курсировать 39 единиц. Троллейбусы ходят по маршрутам №№ 2, 7, 8, 11. На линиях сейчас 21 троллейбус из 53 необходимых», – уверяют в «ДНР».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» ввели режим ЧС.

Напомним, в «ДНР» на 2-х автотрассах ограничено движение, а для расчистки дорог не хватает техники. Около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.