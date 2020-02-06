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Непогода на Донетчине: Несколько городов остались без воды

06.02.20 10:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Из-за неблагоприятных погодных условий была обесточена Карловская фильтровальная станция, без водоснабжения остались несколько городов. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«5 февраля в 21 час остановлена подача воды в города: Покровск, Мирноград, Селидово, Украинск, Новогродовка, Белицкое и Родинское. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения обесточенных объектов», – говорится в сообщении.

В КП «Вода Донбасса» уточнили, что также обесточены водопроводные насосные станции городов Старобешево и Тельманово (после переименования – Бойковское), которые находятся на неподконтрольной украинской власти территории.

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