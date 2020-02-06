И где же техника: В «ДНР» ограничили движение на трассах

В «ДНР» на 2-х автотрассах ограничено движение. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Введено ограничение движения грузового транспорта на автодороге Т-05-08 "Донецк – Новоазовск – Седово" и на автодороге Т-05-07 "Донецк – Харцызск – КПП "Успенка" до окончания проведения снегоочистительных работ на данных участках автодорог», – утверждают в «ДНР».

«Экипажи дорожно-постовой службы сопровождают снегоуборочную технику для осуществления ее беспрепятственного проезда, принимают меры для ликвидации автомобильных заторов и нормализации движения», – добавляют в «республике».

Как отмечают в соцсетях очевидцы, по направлению к российской границе – несколько ДТП.

«На дороге из Донецка до Успенки – кошмар на дорогах! Аварии, начиная с Харцызска, 6-7 машин вместе с ГАИ разбиты. Дальше фура в кювете и на Амвросиевке 2 фуры выкинуло на обочину. Снег после ДТП начали чистить, но не успевают, техники, видать не хватает», – пишет Виталий.

Люди также делятся возмущениями по поводу нехватки техники:

Инга: «И где же техника»;

Олег: «Как так? Техника была же. Плюс закупили новую. Есть отчет. Распродали уже?»;

Ирина: «Надо ж людям глаза замылить, что бюджетные деньги пошли на покупку техники, а не им в карман. Люди ж глупые, не понимают и не видят ничего»;

Олег: «И РФ пригнала технику. Коммунальную. Еще осенью. В общем, все ясно».

Как отмечают жители Донецка в соцсетях, в пределах города дороги чистят, однако техники очень мало. Также дончане говорят о том, что расчищают только центр:

Михаил «Техника работает, но для всех дорог и районов ее, конечно же, мало»;

Вадим: «Как обычно, ул. Артема вылижут до асфальта, а везде останется жесть»;

Артем: «Очень мало машин, совершенно не успевают расчистить. Неужели не знали, что столько снега будет? Все прогнозы об этом говорили».

Жители Донецка отмечают и то, что 4 машины во время уборки следуют гуськом, одна за другой.