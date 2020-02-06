Сводка из зоны ООС за 5 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 5 февраля в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

в районе Песок, рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Авдеевкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

рядом с Орехово – из миномета калибром 120 мм;

неподалеку Счастья – из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ из миномета калибром 120 мм обстреляли украинских военных у Орехово.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 21 единица. Под обстрелами оказались район поселка шахты "Трудовская" и "Вольво-центра" на донецком направлении; поселки шахты им. Гагарина и шахты 6/7 на горловском направлении; Докучаевск и село Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялось минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.