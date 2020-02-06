Непогода: Полиция просит воздержаться от поездок

Сегодня в Донецкой области ожидается метель, порывы ветра до 15-24 м/с и замерзание дождя и мокрого снега. В связи с этим полицейские просят воздержаться от поездок и перевозки детей, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

«Полиция Волновахи просит по возможности воздержаться от поездок и перевозки детей. Советуем водителям иметь с собой запас горючего и антифриза, трос, лопату, горячий напиток. Соблюдайте Правила дорожного движения!», – говорится в сообщении правоохранителей.

В пресс-службе также призвали в случае возникновения нештатных ситуаций на дорогах немедленно звонить по телефонам «101» и «102».