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Непогода: Полиция просит воздержаться от поездок

06.02.20 09:59
Фото: пресс-служба ЛЭО
Фото: пресс-служба ЛЭО

Сегодня в Донецкой области ожидается метель, порывы ветра до 15-24 м/с и замерзание дождя и мокрого снега. В связи с этим полицейские просят воздержаться от поездок и перевозки детей, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

«Полиция Волновахи просит по возможности воздержаться от поездок и перевозки детей. Советуем водителям иметь с собой запас горючего и антифриза, трос, лопату, горячий напиток. Соблюдайте Правила дорожного движения!», – говорится в сообщении правоохранителей.

В пресс-службе также призвали в случае возникновения нештатных ситуаций на дорогах немедленно звонить по телефонам «101» и «102».

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