Горняки ГП «Мирноградуголь» прекратили забастовку, – Волынец

Горняки шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» (г. Мирноград, Донецкая обл.), которые более 2-х суток провели под землей из-за задолженности по заработной плате, прекратили забастовку и поднялись на поверхность. Об этом сегодня, 5 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, после 2-х суток пребывания под землей поднялись на поверхность горняки шахты «Капитальная». «Из Мирнограда сообщают, что шахтеры приостановили акцию протеста, потому что начали поступать средства по зарплатному долгу. В то же время сообщается, что горняки готовы вернуться к активной стадии протеста, если в ближайшие дни перед ними не будет полностью закрыта задолженность», – написал Волынец.

Также он сообщил, что 2-е сутки продолжается голодовка на ГП «Первомайскуголь» в Луганской области. «15 человек – горняки, их жены, профсоюзники – продолжают акцию протеста до полного погашения зарплатной задолженности, которая тянется с июня 2019 года», – отметил глава НПГУ.

По словам Волынца, продолжается забастовка и на шахте «Южнодонбасская №1» (г. Угледар, Донецкая область). «Горняки требуют выплаты задолженности по зарплатам и недопущения обесточивания шахты из-за долгов за электроэнергию», – написал глава НПГУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию с задолженностью шахтерам нужно урегулировать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 4 февраля Кабинет министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь».