Цели и приоритеты политики безопасной реинтеграции должны быть четко сформулированы, – эксперт

Цели и приоритеты политики безопасной реинтеграции неподконтрольных украинским властям частей Донбасса должны быть четко сформулированы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время брифинга сообщил соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Владимир Лупаций. Брифинг на тему: «Архитектура безопасной реинтеграции: почему Украине нужен профильный вице-премьер» проходит сегодня, 6 февраля, в Киеве.

По словам эксперта, нужно четко сформулировать цели и приоритеты политики безопасной реинтеграции. «Именно об этом говорил в своем выступлении в Мариуполе президент, где он задекларировал, что Украине нужна государственная стратегия безопасной реинтеграции», – сказал Владимир Лупаций.

«Что это означает на программном уровне. Очевидно, что нужно закрыть вакуум, который был. Должен появиться документ, условно говоря, под названием "Основы политики безопасной реинтеграции", который бы очертил ключевые приоритеты государства в этих вопросах», – пояснил эксперт.

Еще одним моментом, по его словам, приоритеты государственной программы экономического восстановления и развития мира на востоке Украины должны быть пересмотрены. Необходима, считает Владимир Лупаций, разработка нового плана действий или плана реализации этой госпрограммы на следующие год-два.

Также на региональном уровне, на подконтрольных украинским властям частях Донетчины и Луганщины, должны быть разработаны и приняты программы социальной сплоченности для Донецкой и Луганской областей. «Потому что региональная власть также должна взять на себя часть ответственности за обеспечение безопасной реинтеграции», – сказал соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции».