Немецкие политики посетили неподконтрольный Донбасс: Известна реакция МИД Украины

В МИД Украины осудили визит представителей партии «Альтернатива для Германии» на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД, размещенном на официальном сайте ведомства.

«МИД Украины решительно осуждает визит представителей партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна, Рихарда Гретцингера и Хеннинга Цоца на временно оккупированных украинские территории на Донбассе», – сказано в сообщении.

В МИД рассматривают этот визит как неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, пренебрежение основополагающими принципами международного права и национальным законодательством Украины.

«Констатируем, что эти политики уже ранее нелегально посещали оккупированные территории Украины. Это свидетельствует о сознательном нарушении ими национального законодательства Украины и международного права в угоду российской идеологии», – отмечают в МИД и сообщают, что такие действия будут учтены при определении юридической ответственности в соответствии с украинским законодательством.

«Знаем, что демократические политические силы Германии поддерживают усилия федерального канцлера Ангелы Меркель в рамках Нормандского формата по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах, как и вообще позицию Федерального правительства по осуждению попыток российской агрессии против Украины, а потому отграничиваются от любых проявлений поощрения агрессивной политики РФ, направленной на подрыв украинской государственности. Ожидаем, что руководство партии "Альтернатива для Германии" так же осудит незаконные действия ее членов и будет упреждать подобные преступления в будущем», – резюмировали в МИД.