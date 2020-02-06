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«Верх цинизма»: Сивохо раскритиковал «слуг народа»

06.02.20 11:12
Сергей Сивохо. Фото из открытых источников
Сергей Сивохо. Фото из открытых источников

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо удивлен отказом депутатов поддержать законопроект о выплате пенсий жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам. Об этом Сивохо написал в своем Facebook.

Сивохо напомнил депутатам, что жителям Донбасса приходилось работать на вредных и опасных работах, и они заслужили право получать пенсию.

«Верх цинизма. Саботаж политики президента. Наш президент – человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории. Выстраивает с ними диалог. Делает первые шаги навстречу. Политика президента Зеленского – это политика примирения. Как можно добиться мира, если сегодня (5 февраля, – ред.) 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина. Многие рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю, работали на горячих и вредных производствах. Горняки, металлурги, медики, учителя… Они заработали право получать пенсию. Опомнитесь, "слуги"», – написал Сивохо.

Как сообщалось ранее, Рада провалила законопроект о выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий.

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