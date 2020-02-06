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Патрульные Краматорска и Славянска рассказали о ситуации на дорогах

06.02.20 11:37
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

По состоянию на 11 часов сегодня, 6 февраля, движение в Краматорске и Славянске (Донецкая обл.) не затруднено. Об этом сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

В то же время в пресс-службе отметили, что по прогнозам Укргидрометцентра ожидается метель.

«На 11 часов движение в Краматорске и Славянске-за снега не затруднено. Коммунальные предприятия ликвидируют последствия непогоды, а отделение безопасности дорожного движения батальона круглосуточно следит за ситуацией. Но по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается метель, на дорогах снежные заносы, гололедица», – отметили в пресс-службе.

Патрульные также напомнили водителям правила безопасного вождения:

  • пользуйтесь ближним светом фар или противотуманными фарами;
  • придерживайтесь скоростного режима;
  • держите безопасную дистанцию;
  • придерживайтесь правил парковки, не мешайте снегоуборочной технике;
  • двигайтесь с особой осторожностью и не совершайте лишних маневров;
  • при необходимости остановиться, снижайте скорость постепенно.

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